Angola: Uíge - Mise en exergue des réalisations d'Agostinho Neto

Dans cette réunion, à laquelle ont participé des membres du Gouvernorat provincial, des académiciens, des chefs coutumiers, des officiers des Forces armées angolaises (FAA) et de la Police Nationale, des chefs coutumiers, des leaders des Eglises, Maria Fernandes da Silva a rappelé que Neto ne fut pas seulement politique, mais aussi médecin et poète. La rencontre s'est déroulée sous le slogan "Par les idéaux de Neto, diversifions l'économie angolaise".

Intervenant dans un colloque, organisé dans le cadre de la Journée du Héros National célébrée le 17 septembre, la vice-gouverneur a invité les jeunes à suivre l'exemple de Neto, et à faire des recherches approfondies sur la vie et les réalisations du premier Chef de l'Etat, qui a proclamé, le 11 Novembre 1975, l'indépendance nationale vis-à-vis du Portugal, alors pays colonisateur.

