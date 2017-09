Angola: Cunene - La production de viande de boeuf atteint plus de 14 mille tonnes

Ondjiva — 14.934 tonnes de viande de différentes espèces ont été produites de janvier à août de l'année en cours dans divers abattoirs de la province de Cunene (sud d'Angola), a affirmé mercredi, à Ondjiva, le directeur provincial de l'Agriculture intérimaire, Carlos José.

Boeufs

Dans une déclaration à l'Angop, le responsable a expliqué que la production de cette de viande était le résultat de l'abattage de 723 bœufs, 567 porcs et 279 caprins, totalisant 1.569 animaux, 381 de moins par rapport à l'année antérieure. Selon la source, les municipalités de Cuanhama, Namacunde, Ombadja, Cahama, Cuvelai et Curoca sont les productrices de viande de cette province. D'autre part, il a indiqué que dans le cadre du programme de repeuplement et développement animal, la direction avait enregistré le mouvement de 2.483 bovins, 6.530 caprins, 2.430 porcs et 38 ovins qui avaient comme destination la Namibie et les provinces de Luanda et Huambo.