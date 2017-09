Angola: Cuando Cubango - La province nécessite de 144 hôtels pour répondre à la demande

Menongue — La province de Cuando Cubango (sud) a besoin de 144 hôtels de diverses catégories pour suppléer aux nécessités locales en vertu de l'exécution du projet de Conservation Transfrontalier Okavango-Zambeze, auquel l'Angola fait partie aux côtés de la Namibie, du Botswana, de la Zambie et du Zimbabwe.

L'information a été rendue publique mercredi à Menongue, chef-lieu de la province de Cuando Cubango, par le directeur provincial du Commerce, de l'Hôtellerie et Tourisme, João Manuel Israel Dala, quand il parlait sur la réalité actuelle de ce secteur dans la région. D 'après le responsable, l'Angola fait partie de ce grand projet qui sera exécuté par les Etats impliqués, sachant que la province angolaise de Cuando Cubango, un des bénéficiaires nécessite de plus d'hôtels pour faire face à la demande des touristes qui visiteront la région. "Nous espérons que ce projet démarre et que les routes soient réhabilitées, car on ne fait pas du tourisme sans routes et sans argent, cette perspective de 144 hôtels, devra s'étendre jusqu'au Bassin de l'Okavango-Zambeze et donnera plus d'impact, d'abord pour l'emploi aux jeunes et aussi plus de recettes pour les coffres de Cuando Cubango", a-t-il indiqué.