Angola: Abdel Fattah Al-Sisi félicite João Lourenço

D'autre part, le représentant angolais auprès de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), Luís José de Almeida, l'ambassadeur angolais au Royaume de Suède, Isaías Jaime Vilinga, et le président du Conseil d'Administration de l'Association des Hôtels et Resorts d'Angola (AHRA), Armindo César Sibingo, ont eux aussi félicité le président élu en Angola, le 23 août.

De même, le secrétaire exécutif de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), Maria do Carmo Silveira, félicite João Lourenço pour son élection et émet les vœux de succès dans l'exercice de ses hautes fonctions à la Présidence.

Dans son message, Abdel Fattah Al-Sisi exprime le désir de travailler avec João Lourenço pour développer les relations bilatérales entre les deux pays, et de concerter des positions communes internationales et régionales au niveau de l'Union africaine.

