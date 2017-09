Tunisie: Faire bon cœur...

A bien y réfléchir, ce ne sera pas la première fois où il est appelé à réussir la performance sportive alors que les coulisses bruissent des échos les plus décourageants quant à la vie du club.

La campagne actuelle de la Coupe continentale est d'ailleurs truffée d'épisodes qui donnent sans doute à réfléchir. De la grève des entraînements au refus d'embarquer pour l'Ile Maurice, le 4 avril dernier lorsque la délégation partit sans les joueurs qui devaient jouer contre l'AS Port-Louis, et qui posèrent un lapin à leurs responsables qui les attendaient à l'aéroport, et ce, pour protester contre l'accumulation des arriérés de paiement des primes et salaires. On se rappelle que les joueurs ne partiront pour l'Ile Maurice que 48 heures plus tard.

D'ailleurs, en phase des poules de la C2, les Clubistes firent parler la poudre puisqu'ils ont été choisis comme meilleur club de cette phase. Ils sont aujourd'hui à seulement deux buts du record de buts inscrits durant la même édition de la Coupe de la Confédération (28 réalisations à mettre à leur actif). Une situation vraiment paradoxale.

Voilà, du reste, pourquoi on ne peut pas croire qu'ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes, samedi soir contre le «Doyen» algérien. Mais il est clair qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié les accusations de leur entraîneur Marco Simone après la défaite samedi dernier à Kairouan (1-0) lorsqu'il émit des doutes quant à leur état d'esprit en disant: «Moi, je suis très déçu par ce revers. Mais je ne sais pas si les joueurs le sont également !».

Les copains de Wissem Yahia soupçonnent aujourd'hui le technicien italien de vouloir jeter sur eux la responsabilité de cette deuxième défaite de la saison. Un ressort s'est cassé, la confiance n'est plus là. La préparation ne s'est pas déroulée cette semaine dans la meilleure ambiance possible. Et on peut le comprendre facilement.

Le puzzle Ondama

Du renfort pour l'ensemble clubiste: l'ancien attaquant de l'Olympique de Béja, Yassine Chamakhi, est qualifié après que le CA s'est acquitté du montant du transfert pour trois ans.

En revanche, le club tunisois veut résilier le contrat de son attaquant congolais Fabrice Ondama.

Arrivé au Parc «A» à l'été 2017 du Wydad de Casa (D1, Maroc) pour honorer un bail de deux années, Ondama reprendrait ses valises quelques mois seulement après, en raison d'une blessure jugée grave contractée avec la sélection du Congo, le 5 septembre à Brazzaville contre le Ghana (défaite des Diables rouges 5-1) pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde.

Dès son retour à Tunis, ce week-end, le joueur sera examiné par le médecin du CA, Dr Mohsen Trabelsi. En attendant, les pronostics les plus contradictoires vont bon train quant à cette blessure au genou. De la simple contracture à la rupture des ligaments croisés, on parle de tout et de rien.

Le club de Bab Jedid aurait déjà instruit un dossier demandant à la fédération internationale (Fifa) la résiliation du contrat d'Ondama. Il reproche d'abord à son joueur de s'être fait au départ examiner au Maroc au lieu de le faire au sein de son club. Ensuite, de ne pas avoir lui avoir communiqué sa blessure dans les délais impartis (48 heures).

Compte tenu d'un dossier compliqué, une nouvelle bataille juridique en perspective ?

Aymen Belaïd pressenti

Les supporters «rouge et blanc» ont vécu tel un revers la signature pour deux saisons du milieu de terrain offensif Anis Ben Hatira en faveur de l'Espérance Sportive de Tunis. Pourtant, l'ancien joueur du Hertha Berlin avait négocié la semaine dernière avec le club de Bab Jedid, le premier en Tunisie à le solliciter. En tout cas, cela ne va pas améliorer les relations entre les fans et leur bureau directeur.

On parle à présent de contacts établis par le bureau de Slim Riahi avec l'ancien défenseur ou milieu de couloir de l'Etoile Sportive du Sahel, Aymen Belaïd, qui évolue actuellement à Rotherham United (League One, D3 anglaise).

En attendant une éventuelle conclusion de ces contacts, le CA a fait signer à un ensemble de jeunes joueurs un premier contrat professionnel de cinq ans. Il s'agit du gardien de but Amine Houidi, du défenseur axial Abdessalam Nciri, des attaquants de couloir Hazem Midani et Firas Mejri, du latéral gauche Monaâm Chouidhi et des pivots Houssem Souissi et Samer Arfaoui.

Le blé qui lève. La renaissance passe par cette génération qu'on a malheureusement tendance pour mille et une raisons à ignorer superbement...