Tunisie: Peugeot réinvestit le marché des pick-up

La marque au lion dévoile le nouveau Peugeot Pick-up. Il signe le retour de Peugeot au sein du marché des pick-up sur le continent africain pour accompagner l'accélération de l'internationalisation de la marque.

Doté d'une habitabilité et d'un niveau d'équipements de série remarquables, le nouveau Peugeot Pick-up répond aux fondamentaux de robustesse, d'endurance et de motricité 4x4 du segment. Il vient à la rencontre d'une clientèle désireuse d'un outil de travail fiable en toutes circonstances, facile à l'usage et à l'entretien, qui permet de conjuguer des activités professionnelles et familiales. Le nouveau Peugeot Pick-up débute sa commercialisation au mois de septembre.

Le nouveau Peugeot Pick-up avec une longueur de 5,08 m s'inscrit dans le segment pick-up compact à double cabine. Ce segment représente 10% des marchés visés, regroupant les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne ouest, soit un volume d'environ 56.000 unités par an. La motorisation Diesel et la transmission 4x4 y occupent une place dominante respectivement de 92% et 77%.

Croissance à l'international

Le nouveau Peugeot Pick-up matérialise les ambitions de retour de la marque sur le marché du pick-up pour accompagner sa croissance à l'international. Peugeot renoue avec son histoire dans le segment des pick-up en particulier sur le continent africain marqué par les emblématiques Peugeot 403 Camionnette-Bâchée de 1956, Peugeot 404 Camionnette-Bâchée de 1967, puis Peugeot 504 Pick-up qui lui succéda jusqu'en 2005, dernière année de production au Nigeria.

Robustesse et endurance

Avec une ceinture de caisse haute, une face avant verticale, un capot horizontal et une garde au sol importante (210 à 215 mm suivant la version), le nouveau Peugeot Pick-up dispose de tous les fondamentaux du monde du pick-up. Sa large calandre accueille en son centre l'emblème du lion à l'image des tous nouveaux SUV de la marque. Le lettrage Peugeot embouti sur la ridelle arrière fait écho à ses illustres aînés Peugeot 404 et 504 pick-up.

Par sa conception simple et robuste, le nouveau Peugeot Pick-up est un outil de travail fonctionnel, endurant et fiable sur tous les terrains. La cabine et la benne sont rapportées sur un châssis échelle doté d'un pont arrière rigide, de ressorts à 4 lames, et de pneumatiques Yokohama de série. Ces atouts assurent fiabilité et endurance, adaptées à la charge et à la pratique du tout-terrain dans toutes les conditions.

Côté zone de chargement, la benne de 1,40m de long sur 1,39m de large est équipée de crochets d'arrimage à l'extérieur. Les parois et la ridelle sont entièrement revêtues d'une résine projetée qui contribue à la rigidification et à la robustesse de l'ensemble. La charge utile du véhicule est de 815 kg.

Une motricité adaptée à tous les usages

Axé sur la fiabilité et la facilité d'usage, le nouveau Peugeot Pick-up offre de nombreux équipements de série. Ainsi, la climatisation manuelle, les lève-vitres électriques, la radio avec lecteur CD et prise USB sont présents sur tous les niveaux. Côté sécurité et aide à la conduite, le nouveau Peugeot Pick-up est équipé de série du système de freinage ABS avec répartiteur, de l'aide au stationnement arrière, d'airbags passager et conducteur, de rétroviseurs extérieurs à réglage électrique.

La version 4x4 se distingue de la version 4x2 par un arceau chromé au niveau de la benne, des barres de toit et des marchepieds latéraux. L'habitacle le plus logeable et spacieux de sa catégorie, avec une habitabilité en rang 2 de l'ordre de 1.738mm et un espace genou de 62mm, assure le confort des passagers aussi bien pour un usage professionnel que privé.

Une conduite stimulante et valorisante, un design racé, une qualité sans compromis constituent l'engagement de la marque auprès de ses clients et contribuent à l'émotion que procure chaque Peugeot. Présente dans près de 160 pays avec plus de 10.000 points de vente, Peugeot a progressé en 2016 de 12,3% à 1.919.460 véhicules commercialisés dans le monde. Peugeot allie partout exigence, allure et émotion avec l'ambition d'être la marque généraliste haut de gamme à vocation mondiale.