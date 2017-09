Tunisie: L'ODC conteste l'augmentation du prix de l'eau

Par ailleurs, le choix d'augmenter la tarification de l'eau potable intervient dans une période difficile alors que les citoyens sont confrontés à une inflation galopante responsable de l'augmentation de la cherté de la vie qui met à rude épreuve les bugdets des ménages.

L'ODC reproche aujourd'hui à la Sonede de vouloir augmenter la tarification de l'eau alors que les prestations de la société sont en deçà des attentes des citoyens dans plusieurs zones rurales où l'accès à l'eau potable est insuffisant ou tout simplement inexistant. Par ailleurs, des coupures sont survenues dans plusieurs zones et patelins qui sont restés privés pendant plusieurs jours d'eau potable. Les habitants ont dû supporter des journées caniculaires avec des robinets à sec.

Cela, sans compter la qualité de l'eau potable qui est décriée depuis quelque temps. Celle-ci présenterait un goût rance et serait même devenue imbuvable dans certaines zones.

Or, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'approvisionner au quotdien en bouteilles d'eau minérale, des familles aux revenus modestes et limités n'ont pas d'autre choix que de la boire. Non satisfaits de la qualité de l'eau potable fournie par la Sonede, la plupart des abonnés auront du mal à accepter la prochaine augmentation de la tarification de l'eau. Selon l'ODC, procéder à chaque fois à l'augmentation de la tarification de l'eau potable représente une solution de facilité qui ne va pas permettre de résoudre le déficit du budget de la société ainsi que les pertes occasionnées par les impayés.

La Sonede doit adopter des mesures de fond en rationalisant la gestion de l'eau provenant des nappes phréatiques et en limitant sa dépendance vis-à-vis des barrages dont les ressources s'amenuisent d'année en année, et ce, par l'adoption d'une stratégie à moyen et long terme basée sur la recherche de nouvelles alternatives, à l'instar du dessalement de l'eau de mer.