Tunisie: Le coût de la rentrée scolaire en hausse

Quant aux dépenses universitaires, elles sont élevées et avoisinent les mille dinars, réparties entre frais d'hébergement, d'inscription, de transport et prix des fournitures.

Pour le secondaire, 81% des ménages en question ont dépensé entre 200 et 350 DT en guise de préparatifs, toujours sans compter les coûts de l'habillement et les articles de sport.

210 chefs de famille issus des régions du Grand-Tunis, Nabeul et Bizerte ont fait l'objet de l'enquête. Elle englobe tous les niveaux scolaires, allant du primaire jusqu'au universitaire. 41% des enquêtés affirment qu'ils ont dépensé plus de 200 dinars pour les préparatifs de la rentrée de leurs enfants au primaire. Alors que 50% du même groupe affirment que les dépenses déployées pour l'achat des fournitures de leurs enfants inscrits au collège varient entre 150 et 200 dinars.

