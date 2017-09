Tunisie: Au-delà du slogan...

Manque de moyens humains et logistiques

La précision viendra de Tarek Cherif qui demande directement au secrétaire d'Etat si la nomination de deux secrétaires d'Etat chargés de la question économique et la création d'un ministère du commerce extérieur sont aussi une volonté de faire bouger les lignes autrefois qualifiées de rouges.

« Y a-t-il une volonté réelle d'aider les PME à exporter à l'international ? Aujourd'hui, la multiplication inefficace des structures est anachronique. A-t-on le courage de fusionner ces agences en une seule pour plus d'efficacité ? », s'interroge, encore, le président de la Conect. M.Bachtobji ne répond pas à l'ensemble des interrogations, mais s'attelle à rassurer quant à l'existence d'une dimension stratégique dans les choix du ministère des Affaires étrangères.

« Aujourd'hui, les représentations diplomatiques tunisiennes à travers le monde ont reçu des instructions pour qu'elles mettent tous les moyens dont elle dispose au service de l'économie nationale », déclare-t-il. Et d'ajouter : « les ambassades, où qu'elles se trouvent, sont disposées à aider les PME exportatrices afin d'atteindre les marchés cibles. Justifiant d'une expérience de 35 ans dans le domaine de la diplomatie, Afifa Mallah, ancienne ambassadrice de Tunisie à Amman, estime que les moyens humains et logistiques ne permettent pas aux diplomates tunisiens d'assurer pleinement ce rôle de promotion de l'économie tunisienne et de ses potentialités.

« Les besoins du ministère des Affaires étrangères en termes de budget vont certainement traduire cette nouvelle orientation du gouvernement d'union nationale, rassure Sabri Bachtobji. Mais nous devons garder les pieds sur terre, nous ne pouvons pas demander plus que les moyens du pays ne le permettent. L'idée pour nous est plutôt de faire en sorte que ce que nous avons devienne plus efficace ».

Beaucoup de retard sur l'Afrique

Lors de ce débat, l'Afrique a monopolisé le temps de parole. Les intervenants ont longuement regretté le retard qu'accuse la Tunisie par rapport au marché africain, malgré son potentiel et malgré l'enthousiasme des jeunes entrepreneurs, qui voudraient bien prendre part au développement des pays d'Afrique.

Ahmed Karam, président d'une banque privée, donne l'exemple du Maroc qui a réussi, grâce à une diplomatie dynamique guidée par le Roi Mohamed VI en personne, à se développer dans les pays d'Afrique subsaharienne.

« Le jour où on cessera de parler d'Afrique comme entité, nous aurons gagné le pari, explique Anis, l'un des participants au débat et membre de la Conect. Il est important d'avoir une approche plus segmentée par pays. Les pays de l'Afrique subsaharienne ne sont pas tous pareils ». Et ce n'est pas Karim Aouij, dirigeant d'une entreprise d'enseignes et signalétiques qui va le démentir.

Egalement vice-président de Conect International chargé des pays de l'Afrique subsaharienne, Aouij constate l'absence de la Tunisie en Afrique. « Le principal problème de la Tunisie est un problème de taille de marché et l'Afrique représente une véritable possibilité d'expansion, résume-t-il. Il n'est pas non plus raisonnable d'imposer des visas aux hommes d'affaires africains et espérer développer les échanges avec l'Afrique ». D'un autre côté, il demande aux autorités tunisiennes de se tourner vers l'économie algérienne qui connaît de profondes transformations. « Nous devons contribuer à ce développement », propose-t-il.

De son côté, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ounaies, a appelé à la création d'un « Institut d'Afrique » qui aura pour mission de mener des études stratégiques et prospectives, de soutenir l'enseignement et la recherche scientifique ainsi que la facilitation des échanges culturels. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bachtobji reconnaît la difficulté, compte tenu des moyens, d'ouvrir des représentations partout en Afrique (coût d'une représentation : 1 milliard).

La Tunisie est récemment passée de huit à dix ambassades ouvertes en Afrique, mais M. Bachtobji annonce que désormais, les représentations à l'étranger seront jugées selon des indicateurs de performance.

Au cours de cette rencontre, les participants ont tenté d'identifier les pistes d'élaboration d'un plan d'action à court et moyen terme et de définir les actions à entreprendre dans l'immédiat en fonction des différentes régions du monde : l'UE, l'Asie, le monde arabe, les Amériques, l'Afrique. Une délégation tchèque était présente au débat pour partager son expérience en matière de diplomatie économique basée notamment sur sa politique de voisinage avec l'Allemagne. Selon le communiqué de la Conect, ces deux pays (Tchéquie et Allemagne) s'intéressent, actuellement à la Tunisie en tant que partenaire privilégié pour accéder ensemble au marché africain.