Tunisie: Optimisme quant aux perspectives d'investissement

Les prévisions des chefs d'entreprises industrielles au sujet du développement de l'ensemble de l'investissement au cours du second semestre de 2017 portent sur une évolution attendue par comparaison avec le premier semestre de la même année. L'évaluation des chefs d'entreprise des industries manufacturières a montré un recul de l'ensemble des investissements au cours du premier semestre de cette année par comparaison avec le premier semestre de 2016.

Stabilité des investissements

En effet, le solde des opinions sur un éventuel investissement a diminué entre les deux semestres, passant de 27% à seulement 15%. A noter que le niveau des investissements dans leur totalité a connu une stabilité au cours du premier semestre de cette année par rapport à la même période de l'année dernière. Pour ce qui est du second semestre 2017, les chefs d'entreprise prévoient un accroissement de l'investissement, puisque le solde des opinions positives est passé de 16% au cours du premier semestre de cette année à 27% durant le second semestre de la même année.

L'investissement dans les industries manufacturières au cours du premier semestre 2017 par comparaison avec le second semestre de 2016 a connu une diminution, due notamment à la baisse de l'investissement dans tous les secteurs comme les industries minières (de 12 à 19%), les industries agroalimentaires (de 31 à 11%), les industries diverses (de 22 à 5%), les industries chimiques (de 39 à 12%).

Par contre, le solde des opinions positives des chefs d'entreprise a connu une évolution au sujet de l'investissement dans le secteur des industries mécaniques et électriques (de 35 à 48%). Pour ce qui est du textile et de l'habillement, c'est la stabilité qui prévaut avec un solde d'opinion des chefs d'entreprise passant de 8% au cours du second semestre de 2016 à 6% durant le premier semestre de cette année.

Une série de sondages

Les chefs d'entreprise ont donné également leur avis sur leurs prévisions au sujet de l'investissement au cours du second semestre de cette année. Une prédominance de l'optimisme est constatée. Le solde des opinions positives pour les industires mécaniques et électriques passe de 9 à 46%, contre 7 à 33% pour les industries diverses, de 7 à 29% pour les industries chimiques.

Par ailleurs, les résultats obtenus montrent une diminution des investissements dans les industries minières avec un solde des opinions négatives de 19 à -16%. Il est prévu, cependant, une stabilité pour les industries du textile-habillement et du cuir, des industries agroalimentaires.

A noter que cette enquête a été effectuée au cours du mois de juin 2017 sur un échantillon de 850 entreprises opérant dans le secteur des industries manufacturières. Cette série de sondages a démarré depuis 2001 et paraît sous forme de résultats semestriels sur le solde d'opinions des chefs d'entreprise qui ont été invités à donner leur avis au sujet de la situation de l'investissement et ses perspectives au cours du second semestre de chaque année.