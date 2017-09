Tunisie: Afrobasket 2017 - La Tunisie avec brio devant la RDC rejoint les demi-finales

La différence dans ce match a été faite au troisième quart-temps. Les Tunisiens, qui ont remporté cette période 27 à 12, ont géré le dernier quart, assurant une victoire rassurante. Makrem Ben Romdhane a été l'homme du match avec 22 points et 14 rebonds. Mohamed Hadidane a inscrit 17 points, Mourad El Mabrouk 14 et Zied Chennoufi 10.

Pour la première fois dans cet Afrobasket 2017, les tunisiens ont idéalement entamé leur match avec de la vitesse et de l'adresse. Avec un taux de réussite de 40% aux tirs à trois points, mais surtout une adresse retrouvée aux lancer-francs (50%), les tunisiens ont toujours mené au score. Après une première mi-temps équilibrée et qui s'est soldée par un léger avantage (35/33), les joueurs de Mario Palma ont creusé l'écart grâce à une bonne défense et une excellente adresse à trois points.

