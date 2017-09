Cameroun: Le toast d'au revoir à Samuela Isopi

Un dîner d'Etat offert mardi soir à Yaoundé par le MINREX, en l'honneur de la diplomate italienne arrivée en fin de séjour

Un dîner d'Etat pour se dire au revoir en toute convivialité. La réception offerte mardi dernier au nom du président de la République en l'honneur de l'ambassadeur d'Italie, Samuela Isopi arrivée en fin de séjour au Cameroun, a permis au ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, de célébrer l'amitié et la franche collaboration d'une amie chère au Cameroun.

C'était en présence de quelques membres du gouvernement au rang desquels, le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary. Le Minrex a salué le professionnalisme, la dévotion et la détermination dont la diplomate italienne a fait preuve durant sa mission au Cameroun. Comment oublier que c'est grâce à son entregent que le président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, a effectué une visite d'Etat au Cameroun en mars 2016 ? Tout comme le président de la République, Paul Biya, et son épouse se sont rendus en Italie en mars 2017.

Les projets réalisés et en cours de réalisation au Cameroun par l'Italie dans le domaine politique avec la coopération militaire par des appuis multiformes de ce pays ami en matière de maintien de la paix et sur les plans économique, sanitaire, socio-culturel et de l'éducation , illustrent l'intérêt de plus en plus croissant pour le développement du Cameroun. Un partenariat fructueux. « Vous avez été une observatrice attentive, dynamique et un témoin privilégié des projets du gouvernement pour répondre aux aspirations des Camerounais », a relevé le Minrex.