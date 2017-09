Afrique: Textile et habillement - La 8e édition d'Origin Africa se tiendra dans le pays

communiqué de presse

Maurice accueillera la 8e édition d'Origin Africa qui est un événement commercial annuel visant à promouvoir le coton, le textile et l'habillement africains. Ce salon professionnel africain, qui se tiendra du 25 au 29 septembre 2017, est organisé avec la collaboration d'Enterprise Mauritius et la Mauritius Export Association.

L'événement comprendra une conférence internationale les 25 et 26 septembre 2016 qui se tiendra à l'hôtel Intercontinental à Balaclava. Des experts internationaux de renom y seront présents et aborderont des thèmes tels que la productivité, la profitabilité et la durabilité. Par ailleurs, le Swami Vivekananda International Convention Centre à Pailles abritera le salon d'Origin Africa qui se tiendra du 27 at 29 septembre 2017.

Le salon et réunira plus de 100 exposants venant de plusieurs pays dont l'Afrique du Sud, l'Allemagne, le Botswana, la Côte D'Ivoire, l'Egypte, les Emirats arabes unis, l'Ethiopie, le Ghana, l'Inde, l'Italie, le Kenya, le Lesotho, Madagascar, Maurice, le Nigéria, le Singapore, la Suisse, l'Ouganda, le Rwanda, le Pakistan, et le Zimbabwe.

Des acheteurs représentant des marques, des fabricants de tissus, des confectionneurs, des fournisseurs de matières premières, d'accessoires, de machines et de systèmes ainsi que des agents d'approvisionnement du Royaume-Uni, de l'Union européenne, du Canada, de Hong Kong, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, et du Kenya seront présents. Les visiteurs comprendront des spécialistes du commerce international, des partenaires de soutien et de développement dans l'éducation et la recherche, et des personnes impliquées ou intéressées par les industries du coton, du textile et de l'habillement

Origin African

Origin Africa est une plateforme de l'ACTIF (African Cotton and Textile Industries Federation) visant à promouvoir l'industrie du textile et de l'habillement en Afrique. ACTIF est une association panafricaine regroupant tous les acteurs et pays concernés par le secteur. L'objectif est d'associer tous les producteurs des pays africains pour aboutir à un label 'Made in Africa' et prouver la force du marché continental au niveau mondial.

Les objectifs sont d'améliorer le commerce au sein de et avec l'Afrique et accroître la sensibilisation par rapport à l'Afrique comme un endroit propice aux affaires et comme une source d'approvisionnement pour le textile international et les produits d'habillement. Le plateforme d'Origin Africa vient ainsi compléter ainsi les efforts de l'ACTIF dans la promotion régionale des chaînes de valeur, le renforcement des liens commerciaux, et l'accroissement du commerce et de l'investissement dans la région.

ACTIF

L'ACTIF est un organisme commercial régional formé en juin 2005 par les secteurs du coton, du textile et de l'habillement de l'Afrique subsaharienne afin de créer une voix unifiée et reconnue dans les affaires commerciales régionales et mondiales.

Le mandat de l'ACTIF est d'intégrer les besoins disparates des secteurs du coton, du textile et de l'habillement dans des positions cohérentes et axées sur le consensus dans les forums régionaux et internationaux de commerce et de développement. L'objectif de l'ACTIF est de développer et de fournir des services qui renforcent la compétitivité de ses membres sur le marché mondial et cela à travers le lobbying pour les accords commerciaux favorables, la facilitation du commerce, l'encouragement de l'investissement, et la présentation du coton africain, le textile et l'habillement à travers la marque Origin Africa.