Cameroun: Chantiers routiers - La dynamique est en marche

C'est le cas de la route Mundemba-Isanguele-Akwa (75 km) dans le Ndian (Sud-ouest) qui a bénéficié des travaux de réhabilitation issus de la convention de partenariat signée entre le ministère des Travaux publics et le ministère de la Défense. Le Génie militaire est aussi actif dans l'Extrême-Nord, sur les chantiers routiers Maroua-Mora, Maroua-Bogo, Bogo-Guirvidik-Pouss. Au final, le Cameroun veut obtenir des routes bien revêtues et modernes, comme celle réalisée sur l'axe Foumban-Manki...

Le trajet Obala-Bafoussam est réparti en trois lots et dispatché à trois entreprises chinoises, pour une réalisation accélérée. Le bitumage de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena (245 Km avec la construction de 400 m de pont sur la Sanaga à Nachtigal et plusieurs autres ouvrages secondaires), avance sur la section Yoko-Lena (44,9 km). Le tronçon Sangmelima-Bikoula (65 km), la route Mengong-Sangmelima (74 km), première section de la route Sangmélima-Ebolowa-Kribi, sur la Nationale N°17, l'axe Sangmelima-Bikoula, évoluent aussi normalement. Lorsque les entreprises se heurtent à des difficultés d'ordre sécuritaire, l'Etat fait appel au Génie militaire.

Selon Elie Mba, délégué régional des Travaux publics de l'Ouest, « l'entreprise, compte tenu du fait que la route était très dégradée, s'occupe d'abord à rendre ce tronçon circulable en y versant de la pouzzolane, en scarifiant et en régulant l'opération de maintien de la circulation, pour réguler le trafic et le rendre acceptable en termes de vitesse. Au bout de ce processus, le travail devrait vite avancer ». Cette route fait partie de la multitude d'autres en construction ou en cours de réhabilitation, pour impulser le développement du Cameroun. Sur la nationale n°4, Yaoundé- Bafoussam, la partie qui part de Yaoundé au pont d'Ebebda a été construite par l'entreprise Razel.

60,7 milliards de F. C'est le montant qui a été mobilisé grâce à un financement de la Banque mondiale pour réhabiliter l'axe Babadjou-Bamenda. Les travaux qui vont durer deux ans s'effectueront en trois sections, notamment Babadjou-Welcome to Bamenda (35 km), voie de contournement de la falaise de Bamenda (5,1 km), Ecole des Champions-Agence de Voyage Amour Mezam junction-Finance junction-Vetinary junction-Hospital Round About (12 km). Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a lancé les travaux le 16 mai dernier. Le groupement Sogea Satom exécute le chantier, tandis que l'entreprise Study International en assure le contrôle et la surveillance technique.

