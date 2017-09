Cameroun: Extension des réseaux - Camwater sur plusieurs fronts

L'entreprise a engagé et conduit plusieurs projets à travers le territoire, pour améliorer l'offre en eau potable

Garantir aux populations une eau de bonne qualité et en quantité suffisante à tout moment de l'année. Le défi n'est pas aisé à relever, mais c'est à cette tâche qu'est astreinte la Cameroon Water Utilities Corporation (Camwater). Raison pour laquelle l'entreprise a engagé plusieurs projets à travers le territoire, afin d'atteindre l'objectif susmentionné. Entre autres activités, « des mesures sont prises pour rapprocher l'eau potable des zones de consommation », explique-t-on au sein de l'entreprise qui a son siège à Douala. Cette option explique par exemple le lancement du projet d'amélioration de la desserte en eau potable de Yaoundé et de villes secondaires.

Fruit de la coopération entre l'Etat, l'Afd et la Banque européenne d'Investissement, ce projet a permis à la Camwater de renouveler l'ancien réseau dans le noyau central de la ville sur plus de 80 km. « Ce réseau était devenu obsolète et occasionnait des pertes considérables de l'eau traitée », indique notre source à la Camwater. Ces travaux ont également permis de renforcer la capacité de transfert de l'eau d'un point à l'autre de la ville et la densification du réseau tertiaire, la construction des infrastructures de stockage et de pompage. Sur un autre plan, dans l'ensemble du pays, plusieurs projets ont été initiés.

Dans le cadre du projet dit « 52 centres », financé par la Belfius banque de Belgique à hauteur de 27 milliards F, les villes de Mbankomo, Bogo, Jikejem-Oku, Maroua ont vu des ouvrages de production et de distribution réhabilités ou entièrement construits. Ce projet qui se poursuit dans ses phases II et III a doté Limbe, Buea, Meyomessala, Tokombere, Tonga, Bikok, Foumbot, Belabo et Nanga-Eboko des mêmes infrastructures.

D'autres villes comme Ngaoundéré, Edéa, Bamenda, Bafoussam, Kribi, Garoua, Akonolinga, Ambam, Monatélé, Batouri, Campo, Obala, Sa'a, Yokadouma et Zoétélé se dotent progressivement d'infrastructures modernes, mises en place avec le soutien financier de l'AFD. D'autres projets, visant à accroître la capacité de production, au regard du taux de croissance rapide de la population, touchent d'autres localités dans le Littoral, l'Ouest, le Sud-Ouest, le Centre et le Sud. A terme, Ebolowa verra sa capacité de production actuelle de 2560 m3 passer à 5870 m3 quotidiennement.

A Kribi, les travaux en cours visent à porter la desserte de 1300 m3 à 4335 m3 et à Foumban, la production est passée de 1440 m3/j à 6400 m3/j. On peut également mentionner le projet dit « des 9 villes », qui fait partie du projet d'approvisionnement en eau potable des grands centres urbains et péri urbains. La première tranche de ce projet, financé par Exim Bank Chine pour un montant de 84 milliards F, vise à renforcer et améliorer la sécurité de l'alimentation en eau à Sangmélima, Kribi, Bamenda et Bafoussam.

De ce côté, les premières essais de mise en eau ont lieu. Presque tous les équipements sont achevés. Sur ces fronts et bien d'autres, la Camwater reste engagée, l'approvisionnement des populations en eau potable, fournie en quantité suffisante, restant une préoccupation majeure des pouvoirs publics.