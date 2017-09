Cameroun: Transport routier - Quatre autoroutes en vue

Trois premiers en chantier et un dernier en cours d'étude. Autant de projets qui viendront améliorer le trafic entre les grandes villes du pays

Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, peut déjà se targuer de disposer de deux autoroutes en cours de construction cependant.

Yaoundé-Douala : 60 km en construction Le projet autoroutier de 215 km entre les deux principales métropoles du Cameroun se subdivise en deux lots. La phase I, 60 km, est en chantier depuis octobre 2014 et devrait s'achever en 2018. Mais, à cause des problèmes de libération des emprises, remous sociaux et autres retards dans le paiement des décomptes, l'entreprise chinoise (China First Highway Engineering) estime que le délai contractuel de fin de chantier ne sera pas respecté. Au moins, les travaux se poursuivent. A cette date, du PK 0 au PK 9.700, l'on roule déjà sur les premiers kilomètres bitumés de l'autoroute Yaoundé-Douala. 2*2 voies, extensibles vers l'intérieur. Du PK 10 au PK 25, des activités de remblais se poursuivent. Et du PK 25 à PK 40, l'on a entamé les travaux de déforestage. Le taux d'exécution affiche plus de 40%.

Yaoundé-Nsimalen : déjà un échangeur Ce projet d'une vingtaine de kilomètres, visant la desserte optimale de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen, a déjà fier allure. Du moins, pour ce qui est de sa partie rase campagne longue de 11 km, actuellement en construction. Un échangeur sur trois est déjà sorti de terre. Sur les 8 kilomètres actuellement libérés, il y a déjà du bitume. Sauf que le linéaire n'est libéré qu'à 70%. Le reste, trois kilomètres, est encore occupé par les populations qui attendent d'être indemnisées avant de partir. En bref, sur les 70% de site disponibles, le taux d'exécution des travaux est également de 70%. Et pour gagner du temps, l'entreprise chinoise se déploie déjà sur la zone occupée, en effectuant notamment le traitement des marécages à Ahala, point final de la section rase campagne, où se fera le raccordement avec la route nationale n°3.

Kribi-Lolabé : en bonne voie Actuellement, le taux d'avancement des travaux est de 66,22%. L'entreprise chinoise assure que les 38,5 km, représentant la phase I du projet autoroutier seront livrés dans les délais. Ainsi donc, de jour comme de nuit, ouvriers, manœuvres, ingénieurs et autres techniciens accomplissent leurs tâches. Pour ce qui est de la chaussée, le bitume est posé sur une quinzaine de kilomètres. Les travaux d'assainissement eux aussi sont bien avancés. Ils représentent la construction des fossés de drainage, les caniveaux, les drains et autres descentes d'eau. Sur le tracé de l'autoroute, 44 buses sur 46 sont réalisées. 37 dalots sur les 42 prévus sont complètements achevés.

Douala-Limbé: études de faisabilité lancées Au terme du processus d'attribution de l'appel d'offres international restreint lancé par le ministère des Marchés publics, le groupement Egis International/Egis Cameroun s'est vu attribuer le lot n°2 en vue de procéder aux études de faisabilité et d'avant-projet sommaire pour la construction de l'autoroute Douala-Limbé, d'une longueur de 70 km. Le groupement suscité a en réalité été retenu pour la réalisation des études en vue de la construction de trois autoroutes dans le pays : la 2e phase de l'autoroute Yaoundé-Douala; l'autoroute Edéa-Kribi, qui permettra de fluidifier la desserte du port en eau profonde de Kribi ; et l'autoroute Douala-Limbe-Bafoussam, qui est une composante de la boucle autoroutière Yaoundé-Douala-Bafoussam-Yaoundé.