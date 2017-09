Mali: L'Agence nationale de la météorologie malienne a réalisé un taux élevé des engagements budgétaires

« En vue de contribuer davantage à la prévention et la gestion des risques de catastrophes naturelles, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, améliorer les productions agricoles », a justifié le ministre des transports. Avant de préciser : « Cet objectif s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République de faire de notre pays une puissance agricole exportatrice ».

Entre autres raisons soutenant l'atteinte des objectifs, assignés pour l'exercice en cours, le ministre des transports a également cité le bon déroulement des opérations de pluies provoquées et l'assistance au monde rural, contribuant au bon démarrage de la campagne agricole 2017-2018 et la diversification des applications pour la sécurité des utilisateurs du fleuve des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou.

