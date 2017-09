Cameroun: Curieux - Junior Biya emboite le pas à sa sœur en se présentant au concours de l'Enam 2017

Le 2ème Fils du chef de l'Etat, porte le N° 901 parmi les 4837 candidats de la liste provisoire du cycle B de la division administrative de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (Enam).

Tous s'accordent à dire que cette année, les élèves de l'Enam, vivront un calvaire « protocolaire et sécuritaire » à cause de la présence très certaine et probable, de la dynastie Biya dans cette école. Après Anasthasie Brenda Biya la semaine dernière, c'est au tour de Junior Biya, de postuler pour l'Enam. Le fils et homonyme du président de la République, figure sur la liste provisoire des candidats au cycle B de la Division administrative de l'Enam 2017. Le 901, est son numéro de candidat.

A la différence de sa petite sœur qui a sollicité la section Trésor du cycle B des Régies financières, Junior Biya qui fait preuve d'une grande discrétion (aucun scandale connu publiquement), a lui, préféré la Division administrative. Et à propos de Brenda Biya, des indiscrétions ont laissé entendre que cette dernière, aurait subi les épreuves de l'Enam le week-end dernier, dans une salle spéciale aménagée par Linus Toussaint Mendjana, directeur de l'Enam, et natif de Nanga-Eboko (Haute-Sanaga), tout comme Chantal Biya la Première dame.

Déjà, beaucoup se posent des questions sur cette « ruée » soudaine et groupée de la progéniture de Paul Biya à l'Enam. Un signe prémonitoire aux résultats de l'élection présidentielle 2018 ? Le chef de l'Etat sait-il qu'il ne serait pas candidat, et que pour cela, il vaut mieux mettre ses enfants en « sécurité », en les faisant intégrer l'Enam, une école qui à tort ou à raison, voit ses lauréats gérer tous les leviers administratifs et financiers importants du pays ? Ou bien, Paul Biya serait-il battu à l'élection présidentielle de 2018 ?

A chacun de se faire sa propre religion à propos de cet intérêt groupé qui du reste, ne devrait pas être fortuit, même si Junior et Brenda Biya, comme tout Camerounais, ont bel et bien le droit de concourir pour l'Ecole qui leur plaît.