Cameroun: Démographie en Afrique - Voici les pays les plus peuplés du continent

Avec 4,5 % de croissance du PIB et une population totale de 1,2 milliards d'habitants dont 41% d'urbains, l'Afrique a le 2eme taux de croissance dans le monde après l'Asie du Sud-Est. Le continent connait une croissance démographique galopante depuis une décennie. Selon le rapport du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, « l'Afrique comptera près de 4,5 milliards d'habitants à l'horizon 2100, soit 40 % de l'humanité, contre 1,3 milliard (soit près de 17 % de la population mondiale) actuellement. »

Trois pays du continent se distinguent face à cette croissance démographique générale de l'Afrique. Il s'agit du Nigéria, de l'Egypte et de l'Ethiopie.

Le Nigéria, la machine économique ouest-africaine.

La population du Nigéria a étéestimée à 194 millions d'habitants en 2016 selon l'hospitality report produit par l'agence JumiaTravel. Et la seule ville de Lagos,aussi appelée la capitale économique de l'Afrique de l'Ouest compterait environ 22 millions d'habitants. Les enfants représentent la majorité de la population et 58 millions de ceux-ci ont moins de 9 ans. Le pays reste alors très jeune et en forte croissance pour la prochaine décennie.

L'Ethiopie, deuxième pays africain le plus peuplé

Avec plus de 100 millions d'habitant en 2017, l'Ethiopie vient derrière le Nigéria. C'est le seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé. Il est certes peu fréquenté mais son beau paysage et son riche patrimoine culturel lui a valu le choix de la meilleure destination touristique au monde en 2015 parle Conseil Européen sur le Tourisme et le Commerce (CETT).Sa population est majoritairement jeune et vit de l'agriculture.En plus de l'agriculture et de l'industrie qui constituent les points forts de la croissance de ce pays, le tourisme également participe au développement économique.

La terre du pharaon se trouve dans le top 3

Entouré par le désert, l'Egypte compte un peu plus de 93 millions d'habitants. Le Caire, sa capitale est l'une des plus peuplée des villes africaines. Avec un développement assez rapide, l'Egypte fait face au défi du terrorisme qui paralyse quelques fois le tourisme dans bon nombre de pays africains. Les séries d'attaques perpétrées dans ce pays ont eu des effets néfastes sur son développement économique et touristique.

Plusieurs autres pays suivent la marche des pays à forte croissance démographique en Afrique. Il y a entre autres la République Démocratique du Congo, l'un des pays les plus pauvres du monde qui enregistre une population d'environ 80 millions d'habitants. La Tanzanie vient en 5ème position avec 55,1 millions d'habitants. Vient ensuite l'Afrique du Sud qui rassemble 55 millions d'habitants.

Toujours selon l'Hospitality report, en 2016, la plupart des 10 premières destinations africaines ont enregistré des performances positives après la crise liée à l'épidémie d'Ebola. Cependant, le Nigéria et l'Ethiopie ont connu une baisse de leurs visiteurs étrangers de 4 % et 0,8% respectivement.