Cameroun: Séquestrée à l'hôpital gynéco-obstétrique pendant un an

Des moments qui relèvent désormais d'un triste souvenir. Depuis la sortie d'hôpital, Sandrine et sa soeur ne cessent de rendre grâce à Dieu. Le domicile de sa tante, sis à Ndogpassi à Douala 3e, ne désemplit plus. Les voisins et quelques membres de sa famille se succèdent. Avant sa grossesse, Sandrine Djukon était élève en classe de 4e dans un collège privé à Douala. Le père de l'enfant a fondu dans la nature.

Lorsqu'elle franchit enfin le portail de l'hôpital gynécoobstétrique et pédiatrique de Douala vendredi dernier, 08 septembre, Sandrine Djukon n'en revient pas. Celle qui a été séquestrée pendant douze mois dans cette formation hospitalière est désormais libre. Ses jumeaux [ils auront 1 an le 27 septembre prochain] dans les bras, accompagnée des membres de sa famille, la jeune dame ignore totalement les circonstances ayant conduit à sa libération.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.