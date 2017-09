Cameroun: Trois hypnotiseurs arrêtés à Yaoundé

C'est un gang de trois arnaqueurs professionnels qui a été arrêté lundi dernier. Ils étaient spécialisés dans le vol sous hypnose. Tout part de Mendong, un quartier de l'arrondissement de Yaoundé VI. En effet, ce trio constitué de deux femmes et d'un homme tous âgés d'au moins 30 ans chacun, aurait escroqué 200.000 F Cfa à une jeune femme qu'ils ont pris le soin d'hypnotiser, sous prétexte de multiplier et de lui rendre 500.000 F Cfa.

Après ce premier coup, ils proposent à leur victime d'ajouter de l'argent pour un revenu plus conséquent.

Seulement, celle-ci n'a plus d'argent et se rapproche de sa soeur pour en emprunter et lui parler de ce deal si alléchant à l'en croire. S'étant rendue compte de cette magouille, sa soeur décide d'alerter le voisinage. Véhiculés, les malfrats seront donc pris en chasse par une dizaine de motocyclistes.

C'est alors qu'ils se trompent de route et se font rattraper à Nsimeyong 2, dans le 3e arrondissement. Folle de rage, la population commence par briser la vitre arrière de leur voiture. Les trois voleurs vont ensuite être copieusement bastonnés et roulés dans la boue. N'eût été l'intervention des forces du maintien de l'ordre, on parlerait d'eux au passé. Le trio d'hypnotiseurs a été conduit devant l'autorité compétente pour répondre de leurs actes.