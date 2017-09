Rwanda: La limitation de l'accès aux archives de l'Elysée jugée constitutionnelle

Ce n'est pas la vision du conseil, qui a jugé que ces restrictions légales étaient bien conformes à la Constitution. Si pour les sages, le droit d'accès aux archives est bien garanti par la Constitution, le législateur peut toutefois y apporter des limitations à condition qu'elles ne soient pas disproportionnées et relèvent de l'intérêt général. Or pour le conseil, ces limitations relèvent justement de l'intérêt général, puisqu'en donnant aux ex-présidents et ministres le contrôle de leurs documents, souvent sensibles, cela les incite à bien les verser aux archives, plutôt que de les détruire comme c'était le cas par le passé.

Ce que contestait le chercheur, c'est qu'un particulier, en l'occurrence Dominique Bertinotti, la mandataire désignée par François Mitterrand pour gérer ses archives, soit seul à décider de l'accès à ces documents pendant 25 ans après le décès du président sans avoir à fournir d'explication et sans recours possible. Il y voyait une violation de plusieurs droits constitutionnels, notamment celui du public à recevoir des informations d'intérêt général.

