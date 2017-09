Mali: Agence Météorologie du Mali - Le taux d'exécution des engagements budgétaires jugés satisfaisant

Entre autres raisons, le ministre des Transports a également cité le bon déroulement des opérations de pluies provoquées et l'assistance au monde rural, contribuant au bon démarrage de la campagne agricole 2017-2018 et la diversification des applications pour la sécurité des utilisateurs du fleuve des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou.

Me Baber Gano a fondé son argumentaire sur le taux élevé des engagements budgétaires au 30 juin dernier (73,49 % cette année, contre 20,87 % en 2016). Des accords de financement sont finalisés ou sont en cours de l'être avec la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque mondiale, dans le cadre, du renforcement de son réseau d'observation métrologique.

