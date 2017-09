Madagascar: PREAS - Appui de l'UE à la réforme de l'Administration

D'après l'ambassadeur de l'UE à Madagascar, Antonio Sanchez Benedito, et le ministre de la Fonction Publique Maharante Jean de Dieu, ces matériels informatiques aideront entre autres à lutter contre l'existence des fonctionnaires fantômes et à améliorer les conditions de recrutement des agents de l'Etat. A propos de ce second objectif, on a appris hier aux 67 ha que des efforts ont été réalisés dans le cadre du recrutement des fonctionnaires. Quant à lutte contre la corruption, les organismes chargés d'organiser les différents concours administratifs travaillent de très près avec le Bianco.

Hier aux 67 ha, dans le cadre du PREAS (Programme de Réforme pour l'Efficacité de l'Administration), l'Union européenne (UE) a remis des matériels informatiques au ministre Maharante Jean De Dieu, qui a été assisté à l'occasion par le secrétaire général de la Présidence, le général Ralala Roger. Ce don est composé de 34 ordinateurs dont fixes et trois portables, et de 20 imprimantes.

