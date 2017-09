Madagascar: Portait - Tojo Rajaonarivony, de basketteur à spécialiste de l'évènementiel

Quand il n'est pas en train d'étudier ou de travailler, Tojo Ny Aina Rajaonarivony joue à ses heures perdues au basket-ball. Portrait d'un jeune sportif, engagé et ambitieux.

A première vue, c'est un homme très discret, pourtant, derrière ce silence se cache un personnage atypique. C'est un sportif, un entrepreneur ambitieux qui croit en la jeunesse.

Basketteur né. « J'ai l'esprit de compétition et j'aime réussir ce que j'entreprends donc je me donne à 100 % ». Cette détermination, il l'a acquise dès le plus jeune âge en se mettant au basket. Sport qu'il continue à pratiquer jusqu'à aujourd'hui avec ses collègues. Tojo a commencé à jouer au basket-ball à l'âge de 10 ans. En 2005, il a intégré le rang du BBCM à Mahamasina en évoluant dans les catégories U14, U16 et U18. « Le basket-ball, je l'ai très vite adopté comme sport de prédilection. Tout petit, j'aimais regarder les matchs à la télévision surtout la NBA et ce fut le déclic. Le basket-ball est devenu plus qu'une passion » a-t-il indiqué. Evoluant en même temps dans le club BBCM, il était sociétaire de l'équipe du Lycée Moderne Ampefiloha (LMA) lorsqu'il y étudiait. Comme joueur, il a évolué en tant qu'ailier fort. Joueur de basket-ball comme il est, Tojo a comme idole le grand joueur Carmelo Anthony du Knicks de New York.

Une vie à 100 à l'heure ! « Je suis en pleine force de l'âge. Ce n'est pas au moment de la retraite que je compte réaliser tout ce qui me fait rêver » a-t-il lancé. Après une licence en Management à l'Université Aceem à Manankambahiny, Tojo a décidé de reprendre ses études à l'Institut Supérieur de la Communication des Affaires et du Management (ISCAM) en Management et Développement des Entreprises (MDE) en obtenant le Diplôme d'Etudes Professionnelles Approfondies (DEPA). Des semaines studieuses rythmées par le boulot et les entrainements de basket. Il fait partie des 407 nouveaux diplômés de la promotion « Tsiry Itokiana ». « Le basket était une opportunité que j'ai saisie et une autre s'est présentée : celle de l'entreprenariat ». En 2015, il a intégré la fonction publique au sein de la Direction Générale des Impôts (DGI).

A 26 ans, avec quelques amis, Tojo a crée « Concept 2000 ». Une entreprise spécialisée dans la prestation de services (Evénementiel, Communication et Marketing). La création de cette entreprise est née d'une volonté d'entreprendre pour ces jeunes qui veulent apporter leur part de contribution dans le développement du pays. L'esprit entrepreneurial, Tojo et ses amis l'ont connu grâce à leurs études. « Créer une entreprise c'est simple, la gérer c'est plus dur ». Tojo est connu de ses amis comme une personne très gentille, honnête et qui aime aider les autres. Ses défauts, il est un peu impatient et veut toujours la perfection dans tout ce qu'il entreprend.