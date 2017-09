Madagascar: Consommation - Les prix des PPN en baisse

Le ministre du Commerce et de la Consommation, Chabani Nourdine engage le dialogue avec les commerçants pour maîtriser les prix.

La stabilité des prix des PPN est une des missions confiées au ministère du Commerce et de la Consommation. Les résultats enregistrés sont plutôt positifs dans le domaine de la lutte contre l'inflation. Une bonne performance en somme puisque ces derniers temps les prix des produits de première nécessité ont accusé une baisse relativement importante.

A commencer par le riz dont le prix du sac de 70 000 ariary à 69 000 ariary le sac de 50 kg sur le marché de gros d'Anosibe. Ce prix baissera encore aujourd'hui et passera à 68 000 ariary. La farine, un autre produit de consommation courante pour la grande majorité des foyers malgaches enregistre également une baisse des prix assez conséquente. Le sac de 50 kg est en effet passé de 107 500 ariary à 82 000 ariary. Enfin, et non des moindres, le sac de 50 kg de sucre est passé de 152 500 ariary à 107 000 ariary. « Notre objectif est de maîtriser les prix des PPN en engageant le dialogue et la coopération avec les opérateurs » a déclaré, hier, le ministre du Commerce et de la Consommation Chabani Nourdine, lors d'une descente qu'il a effectuée hier, avec son équipe au marché d'Anosibe. Le principe adopté par ce département ministériel consiste à la fois à ne pas pénaliser les opérateurs, tout en cherchant à stabiliser les prix.

Des négociations ont déjà eu lieu dans les autres régions et pour Antananarivo, les rencontres avec les opérateurs vont encore se poursuivre. En tout cas, la politique de dialogue engagée par le ministère du Commerce et de la Consommation semble être la bonne formule et d'autres résultats encourageants sont attendus.