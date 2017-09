Madagascar: Revendications du SMM - Réserve de la ministre de la Justice

Les magistrats vont réagir dans une semaine. Visiblement, l'Exécutif n'est pas prêt à satisfaire les revendications du syndicat des magistrats de Madagascar.

Deux semaines après la première rencontre entre les dirigeants du SMM (Syndicat des Magistrats de Madagascar) et la nouvelle ministre de la Justice Rasolo Elise Alexandrine, rencontre à l'issue de laquelle l'espoir a été permise, cette dernière semble changer de langage. Hier à Anosy, en marge de la prestation de serment du nouveau président de la Cour d'Appel de Toamasina, le Garde des Sceaux a émis des réserves sur certaines revendications des magistrats de Madagascar. « Certaines revendications sont difficiles à satisfaire. », a-t-elle laissé entendre.

Une manière pour le locataire de Faravohitra de prévenir le SMM que l'Etat ne pourra pas aller au-delà de ses moyens. Or, faut-il le rappeler, la présidente du SMM n'a pas caché son espoir à l'issue de la première rencontre de la délégation du syndicat avec la nouvelle ministre de la Justice. Fanirisoa Ernaivo a déclaré que des accords ont été conclus entre les deux parties. Et ce après l'échec du dialogue mené dans le cadre de la mission de la fameuse commission tripartite, composée des représentants du SMM, de la Primature et du ministère de la Justice.

Dans une semaine. La position officielle du Syndicat des Magistrats de Madagascar sera connue dans une semaine, plus précisément le 22 septembre prochain. Ce sera à cette date que le SMM et le syndicat des greffiers organiseront simultanément des Assemblée générales qui leur permettront de décider de la suite à donner à leur mouvement de revendication. A l'allure où vont les choses, le torchon risque à nouveau de brûler entre l'Exécutif et ces deux syndicats de la Justice. A rappeler que l'indépendance de la Justice a déjà fait l'objet d'un « Fotoam-bita » (Le rendez-vous du président), une émission où le président de la République donne son avis sur un sujet précis de la vie de la Nation.

Mais, aucune des mesures exigées par le SMM pour que cette indépendance de la Justice devienne une réalité n'a été jusqu'ici prise. Les déclarations restent au stade des déclarations. En tout cas, l'affaire Riana Andriamandavy VII reste également un dossier épineux pour la nouvelle ministre Rasolo Elise Alexandrine. Elle a aussi promis de prendre ses responsabilités sur cette affaire. Ce que l'on sait, c'est que ce sénateur HVM n'est pas jusqu'à présent inquiété suite aux actes qu'il avait commis au Bianco à Ambohibao lorsque la femme d'affaires Claudine Razaimamonjy y était auditionnée.