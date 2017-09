Madagascar: Savonnerie Tropicale - Un projet de plantation villageoise de palmier à huile

Le groupe Savonnerie Tropicale signe un accord avec Agronomes et Vétérinaires Sans frontières pour accompagner les paysans producteurs de palmiers.

Le leader africain de l'huile de palme brute, Huilerie Melville du groupe Savonnerie Tropicale, collabore avec les coopératives villageoises pour la production de palmier à huile satellite. Cette production est triplement certifiée « Agriculture biologique » par ECOCERT et BIOSUISSE, et « Développement Durable (RSPO) » en Agro-biodiversité, tout comme les autres produits de cette société, qui opère dans la Grande Ile depuis 25 ans. En effet, le Groupe Savonnerie Tropicale opte actuellement pour l'Agriculture Familiale structurée en Coopératives, pour développer ses activités.

Pour l'heure, les coopératives PVTT (Palmier Voly Tondra Tengna) et VMP (Voly Maharitra Palmier) sont les partenaires de la société. Pour la mise en œuvre du projet baptisé « TENERA'NY TANTSAHA » ou Projet de Plantation Villageoises de palmier à huile satellite certifié bio et RSPO, l'Huilerie Melville a confié l'accompagnement et l'appui des coopératives à l'association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières. L'autonomie alimentaire et organisationnelle des paysans bénéficiaires figure parmi les objectifs du projet, selon ses promoteurs. Hier, une convention de partenariat, pour une durée de trois ans, a été signée entre le groupe Savonnerie Tropicale et l'association des Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières.