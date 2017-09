Madagascar: Hippisme - Patrick Rakotoarivelo impérial dans son jardin

La prochaine journée de l'AHCEL aura lieu dimanche dans un hippodrome de Bevalala de plus en plus prisé par le public.

Dans la première course le stagiaire mauricien, Vinesh Jeetun s'est illustré en remportant une belle victoire avec Kalvernium. Fenohasina Ralaiarijaona a pour sa part, enlevé la 5e course sur Jovialito.

Auteur d'un magnifique triplé, le fils d'Anselme, le jockey le plus capé des courses hippiques malgaches, s'est même offert la troisième place de la course phare de cette journée inaugurale avec Nabab. Une course enlevée avec brio par Mascotte de Star sous la selle de Jean Baptiste Rakotohanja. La seconde place est revenue à Nouvelle Star conduite par l'apprenti Michel Randriamanantena.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.