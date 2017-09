Madagascar: Circulation - L'axe Analamahitsy complètement bouché

Il a fallu une déviation de la circulation pour les besoins des travaux. Photo Kelly.

Les automobilistes et les usagers des transports en commun ont enduré pendant plusieurs jours les embouteillages à n'en plus finir sur l'axe Ankorondrano jusqu'à Analamahitsy. La raison évoquée : les travaux de réhabilitation d'un tronçon de la rue Révérend Père Rahajarizafy Antoine de Padoue -longeant Ivandry, jusqu'au carrefour d'Analamahitsy- et du tronçon de la rue longeant le marché de la cité Analamahitsy.

Il a ainsi fallu, pour les besoins du chantier, interrompre momentanément, durant la journée, la circulation sur l'axe reliant Ambohijatovo Ivandry à la bifurcation vers Androhibe. Résultat : des kilomètres d'embouteillage, prolongés jusqu'à Antanimena, et beaucoup de patience de la part des usagers. Certains en ont les nerfs à fleur de peau et démarrent au quart de tour dès qu'un léger indicent et autres incivilités se produisent.

D'autres prennent leur mal en patience, positivant la situation et espérant enfin voir cette infrastructure routière remise à neuf. La valse des engins de chantier ont quand même duré plusieurs jours. S'y ajoutent les travaux préalables de traçage et de construction des trottoirs qui se sont étendus sur plusieurs semaines, mais ceux-ci n'ont pas eu de réels impacts sur la circulation.