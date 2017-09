Gabon: La ruée des jeunes vers les plateformes pétrolières

Ainsi, les référentiels et programmes de formation permettent à de nombreux jeunes une spécialisation directement axée sur les exigences réelles du milieu industriels, dans un contexte d'apprentissage très proche des conditions d'exercice de la profession. Avec un bon salaire et un avenir assuré, les jeunes sont prêts à tout !.

Les jeunes qui rêvent de visiter ou de vivre en Europe n'ont pas besoin de subir le calvaire de leurs frères africains qui transitent par la Libye et y subissent les sévices les plus inhumains. Avec une bonne dose de sérieux et de la chance, nos techniciens du pétrole et du Gaz peuvent poursuivirent leurs formations dans les filiales de l'étranger, en France, à Londres ou en Hollande ou encore dans les capitales pétrolières américaines (Texas, Californie) dans le cadre d'une formation de spécialisation ou de stages précis. C'est aussi une possibilité de fuir la monotonie du pays où le chômage est devenu endémique.

Quatre promotions sont déjà sorties de l'Institut : 52 diplômés ont été embauchés par des sociétés pétrolières opératrices. Les locaux de l'Institut du pétrole et du gaz ont été inaugurés en janvier 2014 et sa construction a été financée par la Provision pour investissement diversifié (PID) de Total Gabon avec un budget d'investissement de 5,5 milliards de francs CFA.

S'agissant de son activité sur le site, il se réjouit de constater que « le travail d'équipe est très encouragé. Mon recrutement s'est déroulé en deux phases : l'une dite de présélection ( dépôt de dossier avec des critères à remplir : âge, niveau scolaire etc.) et l'autre consistant en un concours auquel ont pris part environ 200 candidats. Seuls 15 d'entre eux ont été retenus pour suivre une formation de 15 mois et sanctionnée par le Brevet d'opérateur de production ».

Fuir la misère à terre et vivre le paradis à plusieurs kilomètres en haute mer, est devenue une réalité chez certains jeunes gabonais qui se dotent de « bouées de sauvetage » sur les plateformes pétrolières en mer pour fuir le chômage et le rejet par la famille.

Copyright © 2017 This is Africa. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.