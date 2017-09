Ile Maurice: Drogue - Tout un attirail et Rs 56 000 retrouvés à Flic-en-Flac

La police soupçonne que ces équipements sont utilisés pour l'empaquetage et la distribution d'héroïne. Les deux suspects ont été traduits en cour, jeudi, et ont été reconduits en cellule jusqu'au 20 septembre. Date à laquelle ils passeront à nouveau en cour.

Lors de cette descente, la police a mis la main sur quelque 30 g d'héroïne, plusieurs équipements et une somme de Rs 56 650. Cinq colis enveloppés dans du ruban adhésif contenant une certaine quantité de drogue, une paire de ciseaux, du papier d'aluminium, un sac en plastique contenant 310 petits papiers d'aluminium et une balance de poche ont été retrouvés.

Un soudeur de 26 ans et un peintre de 37 ans ont été arrêtés hier, jeudi 15 septembre, par les limiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit dans un bungalow, à Flic-en-Flac, aux alentours de minuit 30.

