Ile Maurice: Partielle au n°18 fixée le 17 décembre - «La fin des vautours politiques... » dit Bhadain

Démission de Roshi Bhadain: la partielle au nº18 aura bien lieu

Il a provoqué la partielle à Belle-Rose-Quatre-Bornes, en démissionnant comme député le 23 juin. Et Roshi Bhadain se réjouit que la date de cette joute électorale a enfin été fixée. Elle se tiendra le dimanche 17 décembre. Pour le leader du Reform Party, nul doute n'est permis : «Ce sera une grande victoire pour Belle-Rose-Quatre-Bornes... »

Selon l'ex-ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, l'issue de cette partielle «marquera la fin des dinosaures, des dynasties et des vautours politiques». Roshi Bhadain en est persuadé : «It is the end of an era. A new Mauritius will now emerge.»

Reste que la partie ne sera pas facile pour lui. Il devra croiser le fer avec, entre autres, Arvin Boolell du PTr, Nita Juddoo du MSM, Dhanesh Maraye du PMSD, Jack Bizlall du Muvman Premye Me, Kugan Parapen de Rezistans ek Alternativ ou encore le chanteur Nitish Joganah.