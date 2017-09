Ile Maurice: Partielle à Belle-Rose-Quatre-Bornes - Les citadins appelés aux urnes le 17 décembre

Seulement incertitude à ce stade : la participation de l'alliance MSM-ML à cette joute. À ce stade, le gouvernement n'a annonncé aucun candidat. Certains au sein de la majorité ne seraient d'ailleurs pas favorables à cette idée. D'autant que la cote de popularité du gouvernement est au plus bas, quid avec la contestation autour du projet Metro Express et le scandale qui a eu raison de Ravi Yerrigadoo.

Jack Bizlall représentera, lui, le Muvman Premye Me, tandis que Kugan Parapen sera le candidat du parti de gauche Rezistans ek Alternativ. On note également la participation de l'économiste Pramode Jaddoo, qui est l'oncle de Nita Juddoo, ainsi que du chanteur Nitish Joganah.

Cette partielle a été provoquée par la démission de Roshi Bhadain comme député, le vendredi 23 juin. D'ores et déjà, la joute électorale risque d'être serrée. Alors que l'ex-ministre des Services financiers, qui a entre-temps créé le Reform Party, appelait l'opposition à le soutenir, chacun des partis a choisi de présenter son propre candidat. En l'occurrence Nita Juddoo du côté du MMM, Dhanesh Maraye pour le PMSD et Arvin Boolell pour le PTr. À en croire Roshi Bhadain, le Mouvement patriotique d'Alan Ganoo soutiendrait les rouges.

On est enfin fixé. C'est en décembre, plus précisément le dimanche 17, que se tiendra la partielle au n°18, Belle-Rose-Quatre-Bornes. L'annonce est tombée ce vendredi 15 septembre. Le nomination Day se tiendra le 4 novembre.

