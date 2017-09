Ile Maurice: Expulsion d'une dame d'un atelier de travail - une pétition contre Soodhun sur la toile

Un activiste du Parti travailliste, Nicholas Frichot, serait à l'origine de cette initiative. «J'ai toujours cru que quand une chose n'est pas bien faite, on vient et on la change. Les actions de Showkutally Soodhun font honte à notre pays que ce soit au niveau local ou international. L'objectif principal : que Showkutally Soodhun démissionne comme ministre (le plus vite possible pour le bien être du pays)», peut-on lire dans la pétition.

«Ferm ou labous madam. Al get Navin Ramgoolam ou gagn ou satisfaksion.» Showkutally Soodhun a expulsé Nirmala Maruthamuthu sans ménagement d'un atelier de travail, mercredi 13 septembre, lorsqu'elle lui a dit qu'il était «out of subject».

