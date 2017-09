Maroc: SM le Roi félicite le président du Guatemala à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Guatemala, M. Jimmi Morales, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur au président Morales et de davantage de progrès et de prospérité au peuple guatémaltèque ami.

Mettant en avant les relations d'amitié solide et de considération réciproque unissant le Royaume du Maroc et la République du Guatemala, le Souverain saisit cette occasion pour réitérer Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec M. Morales en vue de raffermir les relations de coopération bilatérale dans divers domaines et de les hisser à un niveau supérieur, tant au niveau bilatéral ou dans le cadre du Système d'intégration de l'Amérique Centrale, dont le Royaume est membre observateur, afin de servir les intérêts communs des deux peuples amis.