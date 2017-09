Tunisie: Ameur Chouchane suspendu

La Fédération Tunisienne de Football a signé un nouveau contrat pour la diffusion des matches de championnat de Ligue 1. Ce lot concerne la diffusion des rencontres sur internet et sur la téléphonie mobile. La FTF s'est associée dans ce dossier avec la société Nessma Digital et le contrat a été présenté à la presse.

Selon la presse congolaise, l'attaquant du Club Africain Fabrice Ondama ne devrait pas être éloigné des terrains pour une longue période. Ondama, blessé avec sa sélection face au Ghana, a subi des examens médicaux au Maroc. Sa période d'indisponibilité serait d'un mois et non pas de six comme annoncé. Le joueur souffrirait d'une blessure au genou mais pas des ligaments croisés. Fabrice Ondama devrait être de retour en Tunisie la semaine prochaine pour débuter sa rééducation.

