Tunisie: La sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme à l'examen

La réunion a été consacrée à la situation dans la région et aux principales questions arabes ainsi qu'au dossier de la réforme de la Ligue et aux relations de coopération arabe avec les différents groupements régionaux.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Sabri Bach Tobji a réaffirmé le soutien constant de la Tunisie à la cause palestinienne et sa détermination à soutenir les efforts visant à rétablir la stabilité et la sécurité dans la région, notamment en Libye, en Syrie et au Yémen.

Il a, aussi, appelé les pays arabes et la communauté internationale à conjuguer leurs efforts pour lutter contre le terrorisme et toutes les formes de violence et d'extrémisme, indique le ministère des Affaires étrangères.

Le secrétaire d'Etat a eu des entretiens avec plusieurs chefs de délégation participant à la 148e réunion du Conseil de la Ligue des Etats arabes, au niveau ministériel, présidé par le chef de la diplomatie djboutienne.