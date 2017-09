Tunisie: Collecte de signatures pour déclarer la loi anticonstitutionnelle

Parallèlement, les manifestants de la campagne contre le projet de loi «Je ne pardonnerai pas « (Manich Msamah) se sont rassemblés devant le siège du Parlement au Bardo depuis la matinée, scandant des slogans refusant la réconciliation et exigeant des actions en justice contre les corrompus. Des escarmouches ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre.

Proposée par la présidence de la République et soumise au Parlement depuis juillet 2015, la loi de réconciliation administrative, initialement appelée «loi de réconciliation économique et financière», a suscité une large polémique, ce qui a conduit à reporter plusieurs fois son adoption. Le projet de loi sur la réconciliation administrative a fini par être adopté mercredi dernier au soir avec 117 voix pour, 9 voix contre et une seule abstention sur fond de tensions entre divers blocs parlementaires. Les travaux de la séance plénière consacrée au vote de cette loi ont été suspendus à plusieurs reprises.

