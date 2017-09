Tunisie: Les parties syndicales seront associées à l'élaboration du cahier des charges

De son côté, le directeur général du Groupe Al-Karama Holding a expliqué que le lancement de l'appel d'offres préliminaire pour la cession de Dar Assabah est une opération technique à la base et ne peut être considérée comme une opération de cession en cette phase, étant donné que la finalité est de connaître les parties concernées par l'appel d'offres, leur conception pour la promotion de Dar Assabah et le mode de financement de cession.

Aux termes de l'accord convenu, il a été convenu de régler les arriérés de salaires des agents de Dar Assabah avant la fin de 2017 et de tenir, pour ce faire, une réunion pour déterminer les sources de financement de cette opération et procéder à la démobilisation volontaire.

Il a, en outre, été convenu de procéder nécessairement à une démobilisation sociale volontaire à l'issue d'une étude technique prenant en considération la pérennité de l'institution et allégeant les charges financières de Dar Assabah, et ce, suivant un calendrier prévoyant la convocation du conseil d'administration avant le 20 septembre en cours. Le calendrier prévoit également de dresser une liste définitive des employés concernés par les départs et de fixer le coût financier de cette opération, tout en garantissant tous les droits des employés avant la date du 15 octobre 2017.

Il s'agit, entre autres dispositions, d'impliquer les parties syndicales dans les différentes étapes de l'opération de cession, notamment la participation à la commission de sélection préliminaire et à l'élaboration du cahier des charges avant la fin du mois d'octobre 2017, tout en veillant à la préservation des droits des agents, de la pérennité des postes d'emploi et de la ligne éditoriale de l'institution.

