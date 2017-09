Tunisie: « Une mesure arbitraire contre les droits de l'Homme et les libertés académiques »

Les associations expriment enfin leur solidarité avec le chercheur marocain, le Prince Hicham Ben Abdallah Alaoui, et regrettent la perpétuation de ce phénomène qui l'oblige, ainsi que d'autres intellectuels et activistes arabes, critiques vis-à-vis des régimes totalitaires, à vivre éloignés de leurs patries.

Les associations soussignées exigent du gouvernement tunisien qu'il précise les véritables raisons qui l'ont poussé à prendre une pareille décision bafouant les principes des droits de l'Homme, la liberté d'expression et les libertés académiques adoptés par la Révolution tunisienne, et à tenter de renouer avec les pratiques scandaleuses qu'on croyait disparues avec l'ancien régime.

Elles craignent que la décision d'expulsion de l'intellectuel marocain, qui ne cesse de mettre en garde depuis des années au sujet du danger représenté par l'absolutisme pour l'avenir de la région arabe, ne provienne de la volonté du gouvernement tunisien de complaire à certaines monarchies, et particulièrement celle du Maroc, irritées par l'appel de ce chercheur à suivre le modèle des monarchies constitutionnelles et à abandonner les pratiques des monarchies absolues qui ont eu recours pendant des siècles aux méthodes oppressives et tyranniques.

