Tunisie: Déjà deux grands formats!

Dans le groupe B, là aussi, ça ne manque pas d'ambition : le CSHL, l'OSB et l'OB devraient annoncer la couleur dès aujourd'hui. Attention à la marche tout de même ! Des outsiders, tels que les «3S», l'OCK, l'ASD, Jendouba Sport, Chebba et le SAMB ne partiront pas en victimes expiatoires même si les favoris ont les faveurs des pronostics.

L'autre sommet entre Tataouine et les banlieusards du nord ne manquera, là aussi, pas d'attraits. Entre deux clubs qui ont dû déchanter la saison passée en Ligue 1, il s'agit de ne pas se disperser et de focaliser sur l'essentiel dès le départ.

Pour les trois coups de cette journée, deux chocs ne manqueront sûrement pas de nous en apprendre plus sur les prédispositions des uns et des autres. L'ASK affronte Gafsa et l'UST reçoit l'ASM.

Et des équipes telles que la Stir, l'OCK, Korba, les «3S», Solimam, le SCBA, le CS Chebba et Menzel Bourguiba ont des atouts à faire valoir.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.