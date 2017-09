Tunisie: La Tunisie surclasse le Sénégal

Le Club Sportif de Sekiet Ezzit a surclassé le Wida Smara 32 à 24 en match d'ouverture du championnat arabe des clubs champions de Handball (premier tour). Nos porte-drapeaux menaient déjà à la pause sur le score de 16-12. Ils devaient croiser le fer hier avec Al Arabi du Qatar avant de défier le Mouloudia de Oujda samedi et El Khour du Qatar dimanche. Mardi prochain, ce sera au tour du Safa d'Arabie Saoudite d'affronter notre représentant au championnat arabe et de clore ainsi le premier tour.

Gardiennes : Hadil Naoui (Megrine SHBF) - Roua Bouida (ASF Sayada) - Roua Mkadem (Ribat Monastir) / Ailiers gauches : Fadoua Mhadhbi (ASF Sahel) - Malek Bouchalghouma (ASF Mahdia) / Arrières gauches : Mayssa Maaref (ASF Téboulba) Cyrine Dalla (ASF Mahdia) / Demi centres : Eya Massri (ASF Mahdia) - Fadoua Aouij (AS Hammam Lif) / Pivots : Rimeh Trad (El Menzah Sport) - Ons Yaakoub (AS Hammam Lif) - Tasnim Ayachi (O Gafsa) / Arrières Droites : Nada Zalfeni (ASFSahel) - Mariem Arjoun (ASF Mahdia) / Ailiers droites : Ghofrane Manai (O Manzel Bouzalfa) - Manel Barnaoui (ASF Sahel).

