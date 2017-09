Rwanda: Kagamé reconnait la corruption dans son pays

Pourtant, Musangabatware Clément, l'Ombudsman adjoint chargé de lutter contre la corruption, défend toutefois le travail conduit par son bureau."Je dirais qu'aucun cas concernant des personalités n'a été signalé et négligé. On lutte contre la corruption qu'elle soit grande ou petite, on ne néglige rien", explique-t-il.

Une déclaration en début de semaine du président rwandais a levé le voile sur une autre réalité. "Si la tâche de combattre la corruption me revenait, je commencerais par les autorités et les personnes aisées de la société, car si vous commencez par le petit paysan, cette lutte n'ira nulle part", a déclaré Paul Kagamé.

