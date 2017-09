Sénégal: Afrobasket 2017 - Gorgui Sy Dieng espérer aller jusqu'au bout

Le Sénégal poursuit sa route à l' Afrobasket 2017. Les Lions de la Teranga ont composté leur billet pour la demi-finale de la compétition, en écartant l'Angola en quart, sur un score serré (66-57). Mais, les Lions se sont fait une frayeur en fin de match.

Pour une place en finale les Sénégalais devraient se défaire des D' Tigers du Nigeria.

Assez transparent durant le match face à l'Angola, Gorgui Sy Dieng devra retrouver son allant habituel pour tirer son équipe dans le sens de la marche. Le pivot des lions annonce dans des propos relayés par wiwsport que le Sénégal doit mettre en place sa stratégie pour battre le Nigeria.

«Cela été un match difficile pour moi, mais parfois, rien ne nous sourit, mais il faut être prêt sur les rebonds. Comme on a gagné c'est le plus important. Je savais qu'il y aura un marquage sur moi de la sorte, mais je n'ai pas eu de chance sur les tirs, mais cela fait partie du jeu. On a gagné certes, mais ce n'est le vrai visage de l'équipe du Sénégal, mais il faut l'oublier vite. Il faudra retrouver notre jeu pour espérer aller jusqu'au bout ».

Face au Nigeria en demi-finale ce vendredi, Gorgui estime que le Sénégal doit mettre en avant sa stratégie. « On doit mettre en place notre stratégie et être en forme pour les battre. Si on arrive à retrouver notre jeu, on va arriver à les battre ».

Cette demi- finale de l' Afrobasket 2017 aura l'allure d'une revanche pour le Sénégal, sorti il y a deux ans à ce même niveau de la compétition par les D' Tigers du Nigeria qui allaient remporter le trophée à Yaoundé.