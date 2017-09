Angola: Afrobasket 2017 - Le Sénégal scalpe l'Angola

Le Sénégal s'est qualifié difficilement pour les demi-finales de l'Afrobasket 2017 en dominant l'Angola avec un écart de 9 points. C'est la première fois depuis 34 ans que l'Angola ne sera pas sur le podium !

Les Palancas Negras, finalistes en 2012 contre le Nigeria, prennent la porte dès les quarts de finale battus par le Sénégal (66-57).

Le Sénégal a joué le match le plus difficile de cet Afrobasket 2017. Une rencontre physique et tactique. Les Lions ont mal débuté le match en suivant l'Angola dans son rythme. Les leaders de cette sélection comme Gorgui, Maurice et Antoine sont restés crispés en première période.

Clevin Hannah resté décisif en fin de match et a apporté sa valeur ajoutée pour permettre au Sénégal de marquer des points. Pourtant, à mi-chemin de ce quart de finale face au pays co-organisateur, les Angolais étaient bien dans le coup.

Ils menaient de trois points après deux quarts-temps. Mais dans le troisième, les Lions se sont déchaînés et ont renversé le match avec ce 17-8 infligé en 12 minutes. Et dans le dernier quart, le Sénégal n'a rien lâché, se permettant même d'ajouter trois points de plus à leur avance.

Après s'être détachés dans le quatrième quart temps (62-54 à 3 minutes de la fin), les hommes de Porfirio Fisac ont toutefois réussi à garder leur calme et à conserver ensuite une petite avance de 9 points. Le match est finalement terminé par une victoire du Sénégal.

Les lions retrouvent le Nigeria en demi-finale de l'Afrobasket 2017 ce vendredi. Avec cette énorme performance réalisée contre un ogre du continent, les Sénégalais envoient un message très fort. Le Nigeria est prévenu.