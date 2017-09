Nigeria: Afrobasket 2017 - Tunisie-Maroc, Nigeria-Sénégal en demies

Les démentis de l'Asset management corporation of nigeria (AMCON), l'organisme public en charge depuis… Plus »

La sélection tunisienne de basket-ball sera à la recherche ce vendredi d'une place en finale de l'Afrobasket 2017. Après une démonstration hier face à la RD Congo, les tunisiens tenteront de garder la même envie aujourd'hui face à une sélection marocaine. Cet adversaire sera d'un tout autre calibre que les congolais, mais avec une salle de Rades qui devrait être pleine et toute acquise à la cause des tunisiens, la motivation sera au top pour retrouver une finale continentale. Le Maroc a éliminé pour sa part l'Egypte, à l'issue d'une rencontre très serrée avec une différence de deux paniers, 66-62.

Le Sénégal a rappelé à tout le monde ses intentions jeudi en battant l'Angola 66-57 en quarts de finale du FIBA AfroBasket 2017, rejoignant ainsi le Nigeria, la Tunisie et le Maroc en demi-finales. Louis Adams, Clevin Hannah et Maurice Ndour ont inscrit ensemble 31 points pour le Sénégal dans ce match difficile. Face au Nigeria, ce sera une autre paire de manche. Assez transparent durant le match face à l'Angola, Gorgui Sy Dieng devra retrouver son allant habituel pour tirer son équipe dans le sens de la marche.

On connaît le dernier carré de cet Afrobasket 2017. Et il est très alléchant. Entre favoris et surprises, les deux demi-finales, prévues ce vendredi 15 septembre, ne manquent pas d'intérêt.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.