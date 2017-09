Cameroun: Landry Nguemo - La situation compliquée du Camerounais en Turquie

Ancien joueur de Bordeaux, Nancy ou encore saint-Etienne, Landry Nguemo évolue dans le championnat turc depuis 2015. Sous contrat avec Kayserispor jusqu'en 2019, le milieu de terrain camerounais vit une situation compliquée. Il a été mis à l'écart du groupe. Une situation qu'il a expliquée à nos confrères de Foot Mercato.

« J'ai repris l'entraînement avec Kayserispor normalement et du jour au lendemain les dirigeants m'ont fait comprendre qu'il fallait que je trouve un autre club et ils m'ont mis à l'écart du groupe professionnel. Il me reste deux ans de contrat. Aujourd'hui, je m'entraîne pour garder la forme physique avec un groupe à l'écart du groupe professionnel où il y a Ali Ahamada notamment. Cette situation dure depuis deux mois », a fait comprendre Nguemo, ajoutant que ses échanges avec le coach du club n'ont rien donné.

« J'ai discuté avec le coach actuel mais ça ne dépend pas de lui pour prendre des décisions sur mon retour dans le groupe professionnel. Notre discussion s'est bien passée mais les dirigeants m'ont fait savoir qu'il fallait je trouve un nouveau point de chute sans me laisser la chance de jouer. Vous savez c'est particulier en Turquie ».

Malgré ces désagréments, Landry Nguemo ne désespère pas. Il compte bien se battre pour trouver une solution à son problème. L'essentiel pour lui est de jouer. Pourquoi ne pas trouver un autre club en janvier prochain.

« Il va falloir trouver une issue avec les dirigeants, une façon de mettre fin au contrat. Ils doivent respecter le contrat car il me reste deux ans. On a quelques mois devant nous pour trouver une issue, mais soit je reviens dans le groupe professionnel où sinon j'irai ailleurs. Pour l'instant rien est envisagé car le mercato est fini, on attend janvier pour discuter avec la direction. Moi de mon côté, je dois tout faire pour être en forme, c'est ma seule préoccupation ».