Guinée: Les salariés des transports publics réclament des arriérés de salaire

Des concessions à des entreprises privées et des partenariats publics privés, notamment avec la compagnie marocaine City bus sont en cours d'étude assure le ministre des Transports, Oyé Guilavogui : « Le montant qui avait été budgétisé en termes de subvention est épuisé. Mais il y a juste deux semaines que nous avons introduit des options auprès du gouvernement et donc nous estimons que d'ici la fin de la semaine prochaine, l'Etat doit pouvoir mobiliser ces fonds ».

La société publique n'a plus les moyens de payer les employés, comme l'explique Alexandre Camara est syndicaliste : « La Sotragui était souvent sonnée au départ, 3 milliards par trimestre, et après que le gouvernement ait constaté la mauvaise gestion par l'ancien directeur, il a cessé de donner la subvention. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas payés ».

Face au palais présidentiel, des travailleurs de la Sotragui réclament leurs arriérés de salaire. Ils n'ont pas été rémunérés depuis presque cinq mois et pour tous l'attente est longue : « Nous sommes au chômage ». « Il y a quelques heures qui nous séparent de l'ouverture des classes, donc il faut trouver des fournitures scolaires pour les enfants ». « Les travailleurs sont délogés parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les frais de location. Tout ce beau monde-là, on prend le pain sec devant vous pour manger ».

