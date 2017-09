Congo-Brazzaville: Les femmes appelées à s'engager dans le règlement de la crise dans le Pool

La ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Inès Nefer Ingani a lancé un appel le 14 septembre à Brazzaville, en faveur de la solidarité féminine et de l'implication des femmes dans la résolution de la situation prévalant dans le département du Pool.

« L'affaire du Pool est d'ordre national. J'en appelle à une solidarité féminine, car la femme est le socle de la cohésion sociale. Le président de la République a demandé que chacun fasse sa part pour un retour de la paix. Il est demandé aux femmes de s'impliquer pour la résolution pacifique de cette situation », a-t-elle déclaré.

La ministre de la Promotion de la femme a également souligné l'importance de la mise en œuvre de la résolution 13/25 des Nations unies dont le Congo est signataire depuis l'an 2000. Cette résolution prévoit notamment la coordination et l'optimisation du rôle, ainsi que des initiatives des femmes dans la prévention des conflits, le maintien de la paix, de la sécurité et la promotion des droits humains, particulièrement ceux des femmes pour assurer une paix durable.

« La crise du Pool dégrade de plus en plus la précarité des femmes. Elles ne peuvent plus aller aux champs, n'entreprennent plus leurs activités coopératives et lucratives, puis leurs enfants ne vont plus à l'école », a-t-elle souligné.

La ministre de la Promotion de la femme vient d'effectuer une mission de travail à Kinkala, chef-lieu du Pool où elle a recueilli les doléances des populations sur la détérioration de leurs conditions de vie. Elle a visité cinq sites d'accueil des déplacés qui lui ont permis de toucher du doigt la souffrance des populations.

« Dans la culture bantoue, le linge sale se lave en famille. C'est sous le baobab qu'on traite les problèmes. Nous avons vu des gens dans un état d'avitaminose totale. Là où ils sont, ils ont du mal à trouver de la viande, du poisson et autres aliments », a expliqué la ministre Nefer Ingani.